Dramma senza fine, 18 bresciani morti per Covid: i paesi che piangono le vittime

Sono solo 841 i nuovi casi in Lombardia, con 53 decessi: in provincia di Brescia 91 positivi e 18 morti

Mai così pochi contagi da mesi, ma non fatevi ingannare: due giorni di festa, uno dopo l'altro, hanno fatto irrimediabilmente crollare i tamponi processati. E' un dato di fatto: la lotta alla pandemia se non si ferma, almeno rallenta nei festivi. Ma tant'è. I numeri: 91 casi in 24 ore in provincia di Brescia, 3.352 negli ultimi sette giorni con una media di 479 contagi al giorno, in calo del 9,1% sui sette giorni (lunedì era -3,3%, domenica +1,3%, sabato -9,4%) e del 12,1% sui sette giorni precedenti.

La situazione in Lombardia

In Lombardia: 841 casi in 24 ore, 21.701 negli ultimi sette giorni con una media di 3.100 contagi al giorno, in calo del 10% sui sette giorni (lunedì era -1,8%, domenica -2,1%, sabato -2,9%) e dell'11,7% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione negli ospedali, pressoché invariata nelle ultime 24 ore: ad oggi sono 7.488 i pazienti Covid nelle strutture della Lombardia, di cui 845 (l'11,28%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

A Brescia altri 18 decessi

Brutte notizie sul fronte dei decessi: è bresciano più di un terzo dei decessi Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore (53 totali). In tutto sono 18 i deceduti in provincia: uomini e donne che abitavano a Brescia, Agnosine, Bagnolo Mella, Calcinato, Cazzago San Martino, Dello, Ghedi, Leno, Lumezzane, Manerbio, Marcheno, Palazzolo, Polpenazze, Salò, Villanuova. Tra le vittime più giovani due donne di 64 e 66 anni.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in poco più di una cinquantina di Comuni. Nel dettaglio:

20 a Brescia,

3 a Erbusco, Sarezzo e Seniga,

2 a Bagnolo Mella, Capriolo, Flero, Lonato, Lumezzane, Manerbio, Nave, Paderno Franciacorta, Rodengo Saiano, Rovato e Villa Carcina,

1 a Adro, Berlingo, Berzo Inferiore, Bienno, Bovezzo, Capriano del Colle, Carpenedolo, Castegnato, Castelcovati, Casto, Cedegolo, Chiari, Cividate Camuno, Concesio, Corte Franca, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Ghedi, Lavenone, Leno, Lograto, Mazzano, Muscoline, Offlaga, Polpenazze, Poncarale, Pontevico, Pontoglio, Prevalle, Provaglio Valsabbia, Toscolano Maderno e Travagliato.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti