Coronavirus: più di 700 contagi a Brescia, i nuovi casi Comune per Comune

In numeri assoluti, mai così tanti contagi in provincia in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia: sono oltre 700, più che a marzo. Certo ora lo screening è diverso, si fanno molti più tamponi e si intercettano gli asintomatici e i paucisintomatici: tutti gli indicatori lombardi sono comunque tornati a salire, mentre la regione si prepara ad affrontare le sue prime due settimane da zona rossa.

La situazione in Lombardia

Sono 8.822 i nuovi casi positivi in tutta la Lombardia, a fronte di 41.544 tamponi processati con un rapporto percentuali del 21,2% (in linea con gli ultimi giorni). Degli oltre 450 morti italiani, 139 sono lombardi: 3 nel Bresciano, in città, a Caino e a Nave, 7 nelle ultime 48 ore, tra cui suor Lina del monastero delle orsoline di Capriolo (dove c'è un focolaio accertato).

I nuovi casi per provincia

E' in continua crescita, senza sosta, la pressione sugli ospedali: 315 ricoverati in 24 ore, di cui 300 in buone condizioni (totale 5.318) e 15 in terapia intensiva (totale 522). La Lombardia si avvicina a quota 6mila ricoverati per coronavirus. I nuovi casi per provincia: 3.654 a Milano di cui 1.367 in città, 973 a Varese, 898 a Monza e Brianza, 703 a Brescia, 615 a Como, 578 a Pavia, 252 a Bergamo, 231 a Mantova, 197 a Cremona, 189 a Lecco, 173 a Lodi, 115 a Sondrio.

I contagi Comune per Comune

Questi i contagi bresciani Comune per Comune: si sono registrati nuovi casi in circa 140 paesi della provincia. Nel dettaglio: