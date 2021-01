Coronavirus: a Brescia 100 casi e 20 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Il numero dei contagi sale in Lombardia, anche se resta molto lontano dai picchi registrati a novembre, mentre scende nel Bresciano. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.338 i nuovi casi registrati in regione, di cui solo 100 a Brescia e provincia: ben 202 contagi in meno rispetto a lunedì.

La situazione in Lombardia

Resta davvero drammatico il numero dei decessi: 62 in Lombardia, di cui 20 nel Bresciano. Per quanto riguarda la nostra provincia si tratta del dato più alto registrato nell’ultimo mese, ma l’impennata si deve alla tardiva contabilizzazione delle croci avvenute prima della fine dell’anno. La chiusura dei conteggi delle anagrafi comunali ha portato infatti ad aggiornare tardivamente la voce e solo due decessi si sono verificati nelle ultime 24 ore: si tratta di una donna di 88 anni di Brescia e un 70enne di Preseglie.

La situazione negli ospedali resta sotto controllo, anche se si registra, dopo diversi giorni, un aumento dei ricoveri ordinari: +117 in 24 ore. Diminuiscono quelli in terapia intensiva (-9). In totale nei nosocomi della Lombardia ci sono 3.819 pazienti Covid (108 in più rispetto a lunedì).

Stando all’ultimo bollettino la provincia più colpita è Varese con 304 nuovi casi, seguono Milano (254), Mantova (162), Como (121), Brescia (100), Pavia (98), Sondrio (70), Monza e Brianza (63), Lecco e Lodi (48), Bergamo (22) e Cremona (15).

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 45 Comuni. Nel dettaglio: