Covid: morti 8 bresciani, 488 casi in 24 ore. I nuovi contagi Comune per Comune

Per il secondo giorno consecutivo - dopo qualche giorno di ribassi - la curva bresciana dell'incremento percentuale dei nuovi positivi è in crescita. 488 casi, un numero in termini assoluti secondo solo al Milanese, registrati in 24 ore, appena prima del primo fine settimana in zona gialla.

Nel Bresciano altri 8 decessi

La nostra provincia piange altri 8 lutti causati dal Covid, uomini e donne che abitavano a Brescia, Capriano del Colle, Mazzano, Tignale e (4) in Valle Camonica. In tutto il territorio lombardo sono 46 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 27.345. Cresce ancora la percentuale tra tamponi processati e nuovi positivi, ieri al 5,2% ed oggi al 6,4%.

La situazione in Lombardia

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3). A fronte di 39.003 tamponi effettuati, sono 2.504 i nuovi positivi (6,4%). I guariti/dimessi sono 1.152.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 600 di cui 243 a Milano città; Bergamo: 124; Brescia: 488; Como: 311; Cremona: 44; Lecco: 106; Lodi: 31; Mantova: 111; Monza e Brianza: 140; Pavia: 110; Sondrio: 77; Varese: 301.

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 128 Comuni. Continua la situazione complicata di paesi come Corzano e Gussago. Nel dettaglio: