Coronavirus: a Brescia 284 contagi e 10 morti, i nuovi casi Comune per Comune

Numeri in calo anche nella giornata di sabato, a conferma di un trend settimanale che ha visto scendere le curve del contagio regionali. Nelle ultime 24 ore in tutta la Lombardia sono stati accertati 3.148 nuovi casi di Covid (a fronte di 31,193 tamponi), di cui 284 nella nostra provincia. Il Bresciano è la quarta provincia per numero di contagi, se si guarda il dato di sabato. Dall'inizio dell'epidemia sono stati oltre 6mila i contagi nella sola città di Brescia: numeri più alti li registrano solo Milano (oltre 65mila) e Monza.

10 decessi in 24 ore

Si affievolisce, come detto, la pressione sugli ospedali: con ricoveri in calo sia nei reparti ordinari (-238) che nelle terapie intensive (-17). E diminuisce anche il numero degli isolamenti domiciliari, segno che l'epidemia sta rallentando.

A non frenarsi è il più triste dei conteggi, quello dei decessi legati al Covid: nelle ultime 24 ore sono stati 111 in Lombardia, 10 nel Bresciano. Le vittime della nostra provincia hanno un'età compresa tra 52 e 92 anni. Tre croci in città; due a Gavardo e Marone; una a Treviso Bresciano, Salò e Passirano.

I contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 980 a Milano; 395 a Varese; 285 a Monza e Brianza; 284 a Brescia; 214 Como; 190 Bergamo; 173 a Sondrio, 17 a Pavia; 132 a Lecco; 132 Mantova; 71a Cremona; 35 a Lodi. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi 100 Comuni. Nel dettaglio: