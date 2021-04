Covid, il dramma continua a Pasqua e Pasquetta: 18 i bresciani morti

Sono 1.358 i nuovi positivi in Lombardia, con 81 decessi: in provincia di Brescia 220 positivi e 18 morti

Altri 18 decessi in due giorni, 105 nella settimana appena trascorsa (in linea con la settimana precedente, 110), più di 350 dalla metà di marzo: è il triste incedere della pandemia, che continua a mietere vittime anche quando ormai la terza ondata si avvia verso il suo esaurimento. Erano uomini e donne che abitavano a Brescia, Capriolo, Castenedolo, Chiari, Concesio, Flero, Gottolengo, Orzinuovi, Palazzolo, Pontoglio, Roncadelle, Toscolano Maderno e Travagliato: le vittime più giovani, entrambi uomini, avevano 64 e 65 anni.

Sul fronte dei contagi, con i 220 bresciani positivi nelle ultime 24 ore la curva si è ormai assestata ai livelli della terza settimana di febbraio: sono 3.692 i positivi negli ultimi sette giorni con una media di 527 nuovi casi al giorno, in calo del 3,3% sui sette giorni (domenica era +1,3%, ma sabato addirittura -9,4%) e del 2% sui sette giorni precedenti. Nella settimana dal 29 al 4 si sono registrati 3.818 contagi totali, il 15,18% in meno dei 4.535 della settimana dal 22 al 28.

La situazione in Lombardia

Curva in calo costante anche in Lombardia. Sono 1.358 i positivi delle ultime 24 ore, 24.131 il dato degli ultimi sette giorni con una media di 3.447 casi al giorno: in calo dell'1,8% sui sette giorni (domenica era -2,1%, sabato -2,9%, venerdì -4,2%) e del 3,8% sui sette giorni precedenti. Nella settimana dal 29 al 4 si contano 24.566 contagi totali, in calo del 14% rispetto ai 28.557 della settimana dal 22 al 28. Nelle ultime 24 ore altri 81 decessi.

Ospedali in affanno, ma i ricoverati sono in calo. Per la prima volta da gennaio si è chiusa un'intera settimana con il segno meno: 454 i pazienti Covid in meno nella settimana appena conclusa. Ad oggi, comunque, si contano ancora 7.484 ricoverati per coronavirus negli ospedali della Lombardia, di cui 858 (l'11,46%) in gravi condizioni in terapia intensiva, un reparto dove – ricordiamo – la mortalità si attesta tra il 35 e il 40%.

I contagi in provincia di Brescia

Concludiamo come di consueto con i contagi delle ultime 24 ore in provincia di Brescia. Nuovi casi in quasi 90 Comuni. Questi i municipi dove l'incremento è stato più significativo:

33 a Brescia,

12 a Pisogne,

11 a Bienno,

10 a Darfo Boario Terme,

6 a Edolo,

5 a Esine,

4 a Breno, Cazzago San Martino, Ghedi, Leno, Malonno, Montichiari, Pian Camuno e Travagliato.

