Coronavirus: quasi 600 nuovi casi a Brescia, i contagi Comune per Comune

Sono quasi 600 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Brescia: in termini assoluti, un picco di contagi che non si vedeva da marzo. Ma che in realtà è il risultato di un ritardo nell'analisi dei dati, dunque una sorta di accumulo di due bollettini giornalieri: se tra martedì e mercoledì si erano registrati solo 99 nuovi contagi, tra mercoledì e giovedì sono 587. Ma lo scomputo esatto racconta di 267 casi il martedì e 320 nelle ultime 24 ore.

La situazione in Lombardia

Nel giorno in cui è partito il conto alla rovescia per la Lombardia zona rossa, sono 7.758 i nuovi positivi in tutta la regione, a fronte di 43.716 tamponi processati per una percentuali pari al 17,7%. Continua a salire la pressione sugli ospedali: 320 i ricoverati Covid in 24 ore, di cui 278 in buone condizioni (totale 5.018) e 32 in terapia intensiva (totale 507).

I dati per provincia

Alla triste conta dei decessi si aggiungono altre 96 croci – 4 in provincia di Brescia: in città, a Botticino, a Erbusco e Lodrino – totale 17.848 dall'inizio dell'epidemia. Questi i nuovi casi per provincia: 3.613 a Milano di cui 1.726 in città, 898 a Monza e Brianza, 607 a Varese, 587 a Brescia, 457 a Como, 314 a Pavia, 240 a Bergamo, 230 a Lecco, 188 a Mantova e 135 a Sondrio.

I contagi Comune per Comune

Questi tutti i Comuni con nuovi contagi: sono più di 130, quasi i due terzi del totale. Nel dettaglio: