Covid, a Brescia 1.114 positivi e 18 morti: dove abitavano le vittime

Sono 5.174 i nuovi positivi in Lombardia, con 59 decessi: in provincia di Brescia 1.114 casi e 18 morti

La curva forse comincia a rallentare, ma i contagi continuano a crescere: 1.114 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, secondo record di sempre, 6.669 i casi totali negli ultimi sette giorni con una media di 953 contagi al giorno, in crescita del 2,3% sui sette giorni (giovedì era il 6,9%, mercoledì il 5,5%) e del 9,3% sui sette giorni precedenti (giovedì era il 13,1%). Stabili i ricoverati, comunque oltre un migliaio, ma altri 18 croci aggiornano il triste elenco dei decessi: uomini e donne che abitavano a Brescia (3 decessi), Calvisano, Desenzano, Erbusco, Gambara, Gardone Riviera, Leno, Marcheno, Montichiari, San Felice, Torbole Casaglia e Verolanuova. La vittima più giovane aveva solo 59 anni.

La situazione in Lombardia

Sono invece 59 i morti in tutta la Lombardia, totale 28.577 da quando tutto è cominciato. In crescita costante, purtroppo, il numero dei ricoverati: al netto di decessi e dimissioni da domenica scorsa sono 554 in più, oltre 200 nelle ultime 24 ore. Ad oggi sono 5.051 i pazienti Covid negli ospedali lombardi, e di questi 506 (oltre il 10%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Tamponi positivi al 9,6%

La curva continua a impennarsi anche nel resto della regione. Sono 5.174 i nuovi positivi in 24 ore, 27.938 negli ultimi sette giorni con una media di 3.991 casi al giorno, in crescita del 3,4% sui sette giorni (giovedì era il 5%, mercoledì il 5,2%) e dell'8,6% sui sette giorni precedenti (giovedì era il 10,5%). A fronte di 53.563 tamponi processati, i casi positivi sono al 9,6%, in crescita rispetto alla media degli ultimi giorni: l'epidemia è considerata sotto controllo quando il tasso percentuale è pari o inferiore al 5%.

I casi per provincia e nel Bresciano

Questi i nuovi casi per provincia: 1.200 a Milano di cui 421 in città, 1.114 a Brescia, 475 a Monza e Brianza, 403 a Como, 378 a Varese, 372 a Bergamo, 313 a Pavia, 291 a Mantova, 180 a Lecco, 170 a Cremona, 80 a Lodi, 72 a Sondrio. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 160 Comuni. Questi i paesi dove l'incremento è stato più significativo nelle ultime 24 ore: