Coronavirus: a Brescia 302 casi e 8 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

La curva del contagio è stabile, bisogna tenere duro: questi i motivi che hanno portato all'approvazione del nuovo decreto legge che posticipa di qualche giorno il ritorno (per alcune regioni) alle zone gialle. In Lombardia, ad oggi, la situazione sembra più sotto controllo rispetto a quanto sta succedendo in altri luoghi.

La situazione in Lombardia

I nuovi positivi sono 863, a fronte però di un ridotto numero di tamponi – ne sono stati processati 8.161 tra domenica e lunedì – per una percentuale pari al 10,5%, in linea con gli incrementi degli ultimi giorni. Buone notizie dagli ospedali, dove continua a calare il numero dei ricoverati: il saldo delle ultime 24 ore è negativo di 45 unità, il che significa che si contano più uscite che nuovi ingressi.

Ad oggi, comunque, sono ancora 3.711 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali, di cui 484 (il 13%) in gravi condizioni in terapia intensiva, e altri 3.227 nei reparti ordinari. Sembra rallentare la curva dei decessi, ma non si escludono aggiornamenti e integrazioni nei prossimi giorni dopo le festività e nel weekend: 27 le croci in tutta la regione di cui 8 in provincia di Brescia.

I nuovi casi per provincia

Sono gli uomini e le donne morti di coronavirus nel fine settimana: di età compresa tra i 61 e i 94 anni, abitavano a Brescia, Concesio, Desenzano, Fiesse, Lumezzane, Ome e Vestone. Questi i nuovi casi per provincia: 302 a Brescia, 243 a Milano di cui 89 in città, 73 a Monza e Brianza, 66 a Mantova, 38 a Bergamo, 37 a Como, 29 a Pavia, 21 a Lecco, 18 a Cremona, 9 a Lodi, nessun nuovo caso a Sondrio.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 95 Comuni. Nel dettaglio: