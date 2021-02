Covid: morti 10 bresciani, 437 casi in 24 ore. I nuovi contagi Comune per Comune

Sono 1.746 i nuovi positivi in Lombardia, con 40 decessi: in provincia di Brescia 437 casi e 10 morti

La spinta al ribasso della curva bresciana sembra già essersi esaurita: dopo tre giorni consecutivi in cui l'incremento percentuale sui sette giorni era tornato a scendere, nelle ultime 24 ore – con 437 casi, a poche decine da Milano – la provincia di Brescia torna a 328 casi al giorno negli ultimi sette giorni, in crescita dell'1% sui sette giorni precedenti. In totale nei sette giorni sono 2.294 contagi: erano 2.276 nei sette giorni precedenti, 2.321 in quelli prima ancora.

Nel Bresciano altri 10 decessi

La nostra provincia piange altri 10 lutti causati dal Covid: uomini e donne di età compresa tra i 55 e i 97 anni che abitavano a Calcinato, Chiari, Corte Franca, Iseo, Lonato, Mairano, Prevalle, Pompiano, Rezzato e in Valle Camonica. In tutto il territorio lombardo sono 40 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 27.299. E' tornata sopra la soglia di guardia del 5% la percentuale tra tamponi processati e nuovi positivi, ora al 5,2%.

La situazione in Lombardia

Sono 1.746 i casi lombardi delle ultime 24 ore: 10.659 in sette giorni, pari a 1.523 casi al giorno in calo del 7,4% sui sette giorni e dell'11,7% sui sette giorni precedenti. E' ancora in aumento da domenica il totale dei ricoverati per Covid, 70 in più: ma è in calo nell'ultimo bollettino, una dozzina di ricoveri in meno. Ad oggi, comunque, si contano ancora 3.901 pazienti Covid nelle strutture lombarde, di cui 362 (il 9,28%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: 466 a Milano di cui 182 in città, 437 a Brescia, 146 a Bergamo, 117 a Mantova, 115 a Pavia, 90 a Como, 88 a Monza e Brianza, 65 a Varese, 61 a Lecco, 53 a Cremona, 43 a Lodi, 23 a Sondrio. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 139 Comuni. Continua la situazione complicata di paesi come Corzano e Gussago. Nel dettaglio: