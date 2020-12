Coronavirus: a Brescia 442 contagi e 5 morti, i nuovi casi Comune per Comune

Il giorno con più contagi: quella di venerdì è stata la giornata della settimana ormai agli sgoccioli che ha fatto registrare più nuovi casi. In Lombardia, come nel Bresciano. A livello regionale sono stati accertati 4533 positivi in 24 ore, di cui 442 risiedono nella nostra provincia. Ma se si prende in considerazione il totale settimanale, le curve del contagio sono in discesa: negli ultimi sette giorni i nuovi casi nella nostra provincia sono stati il 20% in meno rispetto alla settimana precedente: 1.977, contro i 2.467 dell'ultima settimana di novembre.

Si affievolisce ancora la pressione sugli ospedali: il totale dei letti di rianimazione occupati è diminuito di 14 unità, tra decessi e pazienti guariti e ora sono 822 le persone con gravi insufficienze respiratorie nei nosocomi regionali. In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 233 unità per un totale di 6.792. Negli ospedali della regione ci sono in tutto 7.614 persone affette da Covid: 247 in meno rispetto a giovedì. Record di guariti anche nel Bresciano: nelle ultime 24 ore sono stati 649 guariti e ben 3.871 nella settimana.

Scende, anche se di poco, la curva dei decessi: ieri son stati 147 in tutta la regione, di cui 5 nel Bresciano. Le vittime sono tutte donne, di età compresa tra gli 84 e i 96 anni. Tre abitavano a Brescia, le altre due a Passiarno e Padenghe. Si stratta di decessi avvenuti nei giorni scorsi, ma registrati dai bollettini ufficiali solo venerdì. Il totale delle vittime nella nostra provincia è di 2.955: sono state 173 in tutto il mese di novembre, 55 nell'ultima settimana.

I contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 1.463 a Milano, di cui 580 nella sola città; 490 a Varese, 461 a Monza e Brianza, 442 a Brescia, 337 a Como, 280 a Pavia, 268 a Mantova, 241 a Bergamo, 122 a Cremona, 121 a Lecco, 89 a lodi e 82 a Sondrio. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi 100 Comuni. Nel dettaglio: