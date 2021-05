Covid, 16 bresciani morti negli ultimi 3 giorni: i paesi che piangono le vittime

Sono 637 i nuovi positivi in Lombardia, con 28 decessi: in provincia di Brescia 64 contagiati e 16 morti

Squillino le trombe della primavera: mai così pochi contagi in 24 ore dallo scorso ottobre, quando poi è ricominciato l'incubo (con la seconda ondata). Inevitabili gli effetti anche su base settimanale, che è il nostro sistema prediletto di calcolo (liberamente ispirato a Pillole di Ottimismo): ma attenzione, i pochi casi (ma con pochi tamponi) sono un bellissimo segnale di speranza, ma dopo due giorni di discesa più o meno vertiginosa delle variazioni percentuali (i grafici a fondo pagina) è lecito aspettarsi un rialzo improvviso. Resistere, ancora qualche settimana.

Sono 64 i nuovi casi bresciani: come detto mai così bassi da ottobre. Negli ultimi 7 giorni sono 1.408 i casi totali, con una media di 201 casi al giorno, in calo del 2,9% sui sette giorni (domenica era -6,8%, sabato +0,9%, venerdì -6%) e del 9,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza (calcolata su 1,266 milioni di residenti) è scesa a quota 111 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

A Brescia 16 morti in tre giorni

La triste conta dei decessi da Covid si aggiorna di altre 16 croci, ma sono riferiti all'intero weekend: uomini e donne che abitavano a Brescia, Castelmella, Cigole, Collio, Gardone Valtrompia, Gavardo, Leno, Lumezzane, Manerbio, Mazzano, Montichiari e Pavone Mella; la vittima più giovane una donna di 70 anni. Nella settimana appena conclusa (dal 26 aprile al 2 maggio) si contano 42 morti bresciani per coronavirus: erano 71 nella settimana dal 19 al 25, 91 in quella precedente.

La situazione in Lombardia

Sono solo 637 i nuovi casi in Lombardia, a fronte di 15.287 tamponi processati, di cui il 4,1% positivi. Negli ultimi sette giorni 12.392 contagi totali, con una media di 1.770 nuovi casi al giorno, in calo dell'1,9% sui sette giorni (domenica era -5,1%, sabato -1,3%) e del 6,9% sui sette giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore nessun caso a Lodi e meno di dieci casi a Sondrio (3), Pavia (7), Como e Cremona (entrambi 8). Sul fronte ospedali, ad oggi si contano 3.750 pazienti Covid nelle strutture della Lombardia, di cui 535 (il 14,27%) in gravi condizioni in terapia intensiva. In tutta la regione altri 28 morti per coronavirus, che portano il totale a 32.973.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 32 Comuni. Nel dettaglio: