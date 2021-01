Coronavirus: a Brescia altri 206 casi, i nuovi contagi Comune per Comune

Dovrebbe partire in queste ore la “vera” campagna vaccinale anti-Covid della Regione Lombardia: nel frattempo i contagi non mollano la presa, la curva è stabile ma in lieve aumento, in tutta Italia salvo rarissime eccezioni a livello provinciale e regionale. Nel territorio lombardo sono 1.709 i nuovi positivi tra sabato e domenica, a fronte di 13.209 tamponi processati per una percentuale pari al 12,9%, in crescita rispetto al dato degli ultimi giorni.

La situazione in Lombardia

Stabile anche la situazione negli ospedali, con saldo negativo – dunque più uscite che nuovi ingressi – pari a 28 unità, anche se ad oggi si contano ancora 3.756 pazienti Covid negli ospedali della regione, di cui 489 (il 13%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si piangono altre 36 croci, che portano il totale a 25.317 da quando tutto è cominciato: come da prassi, nel weekend, non è disponibile il dato bresciano.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: 408 a Varese, 361 a Milano di cui 140 in città, 330 a Como, 206 a Brescia, 87 a Mantova, 64 a Pavia, 55 a Monza e Brianza, 47 a Sondrio, 34 a Bergamo, 21 a Lecco, 7 a Lodi. In provincia di Brescia nuovi contagi in oltre 70 Comuni. Nel dettaglio: