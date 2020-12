Coronavirus: a Brescia 269 contagi e 17 morti, i nuovi casi Comune per Comune

Il giorno più nero: mai così tanti morti in 24 ore nemmeno nella prima ondata (anche se allora, grazie al lockdown, il virus era stato circoscritto). Sono 993 i decessi Covid in tutta Italia: di questi 347 solo in Lombardia (pari a circa il 35%) mentre nel Bresciano la triste casella si aggiorna di altre 17 vittime. Tra i deceduti anche una donna di 49 anni, poi uomini e donne di età compresa tra i 79 e i 100 anni. Le vittime abitavano a Salò (4), Brescia (3), Gavardo (2), Agnosine, Bagnolo Mella, Comezzano Cizzago, Passirano, Puegnago e Rezzato.

Ancora tanti, troppi morti

Ma perché così tanti? Difficile spiegarlo se non considerando vari fattori. Tra cui eventuali ritardi nella comunicazione: anche i morti bresciani, in realtà, non si riferiscono a un solo giorno ma ad un aggiornamento degli ultimi giorni (nel weekend non vengono conteggiati, e martedì erano soltanto tre). Ma in Italia la mortalità è lo stesso tra le più alte d'Europa (e del mondo): per via dell'età media molto avanzata, per la situazione (e saturazione) degli ospedali.

Si muore (tanto, troppo) anche in Lombardia, non più a Brescia e Bergamo (come a marzo e aprile) ma a Milano, Como, Monza e Varese. In alcuni paesi i cimiteri sono pieni, e funerali e sepolture sono state rimandate anche di due mesi. E come già successo con la prima ondata, i pazienti troppo anziani non vengono più ricoverati. Al di là del buio dei decessi, la buona notizia è che la curva epidemica continua a scendere.

La situazione in Lombardia

Sono 3.751 i nuovi positivi in Lombardia, a fronte di 36.271 tamponi processati (in lieve calo) per una percentuale pari al 10,3%, in linea con la media degli ultimi giorni. In ospedale il saldo è di oltre 200 ricoverati in meno, il che significa che anche tra mercoledì e giovedì ci sono state più uscite che ingressi: ad oggi, comunque, si contano 7.861 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 836 (il 10,63%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 1.311 a Milano di cui 495 in città, 457 a Como, 454 a Varese, 323 a Monza e Brianza, 299 a Pavia, 269 a Brescia, 121 a Lodi, 104 a Bergamo, 95 a Sondrio, 86 a Mantova, 74 a Cremona, 68 a Lecco. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi 100 Comuni. Nel dettaglio: