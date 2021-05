Covid: nel Bresciano 62 positivi e un morto, i nuovi contagi Comune per Comune

Siamo arrivati alla fine di maggio: ultimi sforzi prima della zona bianca e poi, via seguendo, con il (quasi) pieno ritorno alla normalità. I numeri confermano il trend in discesa: a Brescia sono 416 i positivi totali nella settimana dal 24 al 30 maggio, il calo del 27,9% rispetto ai 577 della settimana tra il 17 e il 23; in Lombardia sono 3.898 i positivi della settimana appena conclusa, in calo del 30,4% rispetto ai 5.598 della settimana precedente.

L'ultimo aggiornamento: 62 positivi in 24 ore in provincia di Brescia, 416 in sette giorni con una media di 59 contagi al giorno, in calo del 9,2% sui sette giorni (sabato era -5,8%, venerdì -6,8%) e del 14,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata sui 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 33 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In Lombardia sono 458 i nuovi positivi.

Ospedali e decessi: la situazione

Nelle ultime 24 ore si registra un solo decesso. Nella settimana appena conclusa sono in tutto 13 i bresciani morti per Covid, in linea con la settimana precedente (12). In tutta la Lombardia la triste conta si aggiorna solo di 5 unità in 24 ore, come non succedeva dallo scorso ottobre. Buone notizie, ancora dagli ospedali: sono 1.322 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia, di questi 246 (il 18,61%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 40 Comuni. Nel dettaglio:

4 a Pian Camuno,

3 a Darfo Boario Terme, Lumezzane,

2 a Brescia, Calcinato, Castrezzato, Cologne, Desenzano, Gardone Valtrompia, Lonato, Manerba, Quinzano, Sirmione, Travagliato, Treviso Bresciano, Villa Carcina,

1 a Adro, Borgo San Giacomo, Capriano del Colle, Collebeato, Concesio, Corte Franca, Corzano, Gambara, Gavardo, Ghedi, Gussago, Iseo, Mazzano, Montirone, Nave, Orzivecchi, Palazzolo, Pezzaze, Puegnago, Torbole Casaglia, Toscolano Maderno, Trenzano, Verolanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni