Coronavirus: a Brescia 374 casi e 8 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

La provincia di Brescia ha il numero più alto di nuovi positivi in tutta la Lombardia. Non calano i decessi

1.832 nuovi casi positivi in Lombardia, 374 nella nostra provincia. Brescia diventa la prima provincia lombarda per aumento in termini assoluti di positività, superando anche Milano.

La situazione negli ospedali, i decessi

Nella nostra provincia le nuove croci sono 8 (una in meno di ieri), tre a Brescia e nei Comuni di Calvisano, Castelcovati, Gavardo e Montirone. Per quanto riguarda gli ospedali, calano, di poco, sia i posti occupati in terapia intensiva (-2) sia i ricoveri normali (-36).

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, nel frattempo nella giornata di ieri ha commentato così il passaggio in Zona gialla: «Tornare lunedì in zona gialla è un risultato importante e soprattutto meritato. Anche se, francamente, continuo a non capire perché il provvedimento non sia stato reso operativo da domenica».

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: Milano 363 (di cui 212 a Milano città); Bergamo 65; Brescia 374; Como 165; Cremona 49; Lecco 59; Lodi 26; Mantova 103; Monza e Brianza 143; Pavia 119; Sondrio 54; Varese 265.

Nella nostra provincia i nuovi casi si sono registrati in questi Comuni: