Coronavirus: a Brescia 226 casi e 1 morto, i nuovi contagi Comune per Comune

Contagi raddoppiati, nelle ultime 24 ore, sia in Lombardia che nel Bresciano. Ma la buona notizia è che non cresce il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi, che è del 7.01 %. L’aumento dei casi è quindi la diretta conseguenza della crescita dei test processati che, nella giornata di mercoledì 30 dicembre, sono stati 23.878.

In Lombardia altri 80 morti per Covid

In tutta la Regione sono stati registrati 1673 nuovi contagi, 830 in più rispetto a martedì: 226 sono stati accertati tra Brescia e provincia, contro i 105 del giorno precedente. In tutta la regione si piangono altre 80 croci, che portano il totale a sfondare quota 25mila dall'inizio dell'epidemia. Un morto nel Bresciano: la vittima è una donna di 87 anni di casa in città.

I nuovi contagi Comune per Comune

Brescia resta il territorio più colpito dopo Milano. I nuovi casi per provincia: Milano: 661; Bergamo: 14; Brescia: 226; Como: 99; Cremona: 82; Lecco: 60; Lodi: 62; Mantova: 170; Monza e Brianza: 121; Pavia: 146; Sondrio: 51; Varese: 136. Nel Bresciano si sono registrati contagi in oltre 80 Comuni. Nel dettaglio: