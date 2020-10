Covid-19, la pandemia si espande: 382 nuovi contagi in 115 Comuni

Sono 7.339 i nuovi positivi in Lombardia nelle ultime 24, ma con un record di tamponi: 42.684 quelli processati, per una percentuale di positività pari al 17.1% (comunque più alta della media nazionale). La situazione, ad oggi, non accenna a migliorare e dunque si profilano tutti gli scenari possibili. Nel frattempo ci sono altre 336 persone ricoverate in ospedale, totale 3.700 di cui 3.355 in buone condizioni (+283 nelle ultime 24 ore) e 345 in terapia intensiva (+53).

I nuovi casi per provincia

Gli ospedali bresciani reggono, mentre sono in difficoltà i nosocomi dell'ovest lombardo, nei dintorni di Milano. E' qui che di fatto si sta concentrando la furia della seconda ondata: 3.211 positivi nel Milanese, il 43% del totale, di cui 1.393 in città; seguono con 930 casi la provincia di Monza e con 920 quella di Varese, 573 a Como, 382 a Brescia, 317 a Pavia, 176 a Sondrio, 141 a Lecco, 138 a Cremona, 135 a Bergamo, 105 a Mantova, 93 a Lodi.

La situazione a Brescia

Sono 57 i decessi per Covid in Lombardia tra mercoledì e giovedì, che portano il totale a 17.414: nessun morto in provincia di Brescia. Dove però si è superata la soglia dei 20mila positivi dall'inizio dell'epidemia, e attualmente ci sono più di 2.200 persone in isolamento: tra i casi positivi si contano ricoveri in ospedale compresi tra il 5 e il 10%.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nuovi casi Comune per Comune

Questi i contagi bresciani Comune per Comune: si sono registrati nuovi casi in 115 municipi della provincia. Nel dettaglio: