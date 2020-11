Coronavirus: 322 casi in provincia di Brescia, i contagi Comune per Comune

La discesa è evidente, su più fronti: il rapporto tamponi/positivi, i ricoveri in ospedale. Una tendenza che sarà confermata dalla zona arancione o già le prime riaperture porteranno a una risalita dei casi? Ancora nessuna discesa, invece, per quel che riguarda i decessi: è stato l'ultimo dato a salire, sarà l'ultimo a scendere. Sono 135 in Lombardia i morti Covid delle ultime 24 ore, più di un quinto del totale giornaliero italiano: non sono disponibili, come da prassi ogni fine settimana, i dati sui decessi della provincia di Brescia.

La situazione negli ospedali lombardi

Sono 3.203 i nuovi positivi, a fronte di 28.434 tamponi processati per una percentuale pari all'11,2% (in calo rispetto alla media degli ultimi giorni). Continua a scendere la pressione sugli ospedali: tra sabato e domenica il saldo è negativo di 228 unità, ciò significa che sono più i dimessi dei nuovi ricoveri. Ad oggi, comunque, ci sono ancora 8.307 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 907 (il 10,92%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 973 a Milano di cui 386 in città, 649 a Monza e Brianza, 322 a Brescia, 215 a Como, 174 a Sondrio, 167 a Pavia, 152 a Varese, 138 a Bergamo, 121 a Mantova, 84 a Lecco, 58 a Lodi. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 100 Comuni. Nel dettaglio: