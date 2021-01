Coronavirus: a Brescia 409 casi e 9 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Resta stabile la curva del contagio bresciana: sono 409 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, con il numero di isolamenti domiciliari che torna sopra quota 4mila, fermandosi a 4.004.

La situazione negli ospedali, i decessi

Stabile la situazione negli ospedali: altri 47 ricoverati totali in meno tra giovedì e venerdì, dopo i 42 del giorno precedente, ma 8 ricoveri in più in terapia intensiva. Altri 77 decessi, che portano il totale a 27.016. Nella nostra provincia le nuove croci sono 9, tre a Brescia e nei Comuni di Botticino, Gussago, Montichiari, Orzinuovi, Ospitaletto, Vobarno.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: 531 a Milano di cui 212 in città, 409 a Brescia, 169 a Monza e Brianza, 140 a Como, 108 a Pavia, 103 a Mantova, 94 a Lecco, 93 a Bergamo, 66 a Varese, 50 a Sondrio, 46 a Cremona, 37 a Lodi.

In provincia di Brescia si contano nuovi contagi in 142 Comuni. Nel dettaglio: