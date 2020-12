Coronavirus: a Brescia 105 casi e 4 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Nella baraonda quotidiana dei numeri, cominciamo con una buona notizia: per la prima volta da quasi due mesi – non succedeva dal 3 novembre – la quota dei ricoverati di coronavirus in terapia intensiva (e dunque in gravi condizioni) è scesa sotto la soglia dei 500: 14 in meno tra lunedì e martedì, a cui si aggiungono altri 157 ricoverati in meno nei reparti ordinari. Ad oggi, comunque, si contano ancora 4.132 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 498 (il 12,05%) in terapia intensiva.

In Lombardia altri 49 morti per Covid

Aumentano i positivi assoluti, con l'aumento dei tamponi: 843 i nuovi casi a fronte di 11.607 tamponi processati, per una percentuale pari al 7,2% (in linea con gli ultimi giorni). In tutta la regione si piangono altre 49 croci, che portano il totale a 24.958 decessi dall'inizio dell'epidemia: 4 morti in provincia di Brescia, uomini e donne di età compresa tra i 79 e gli 82 anni e che abitavano a Nuvolento, Toscolano Maderno, Travagliato e in Valle Camonica.

I nuovi contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 256 a Milano di cui 206 in città, 105 a Brescia, 74 a Pavia, 68 a Varese, 59 a Monza e Brianza, 50 a Como, 46 a Mantova, 42 a Sondrio, 38 a Cremona, 34 a Lecco, 29 a Lodi e 14 a Bergamo. Nel Bresciano si sono registrati contagi in oltre 50 Comuni. Nel dettaglio: