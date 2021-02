Coronavirus: a Brescia 114 casi e 6 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 912 i nuovi casi in Lombardia, con 63 morti: in provincia di Brescia 114 positivi e 6 decessi

Ci sono tutti i segnali, ad oggi, affinché l'epidemia sia considerata sotto controllo. Ma i conti si faranno soltanto tra dieci giorni, massimo quindici: quando insomma saranno visibili i primi effetti delle riaperture. Sperando che allo stesso tempo si faccia sentire l'effetto dei primi vaccini. Nel frattempo, sono stabili ma in calo i contagi sia a Brescia che in Lombardia: 912 i nuovi casi nel territorio lombardo nelle ultime 24 ore, 12.071 negli ultimi sette giorni con una media di 1724 contagi al giorno, il 2,6% in meno sui sette giorni e il 5,6% in meno sui sette giorni precedenti. Bene anche il rapporto tra il totale dei tamponi processati e i tamponi positivi: è fermo al 4%, quando fino al 5% il tracciamento si può considerare efficace.

Nuovi casi e decessi in Lombardia

Brescia respira, finalmente: anche se il trend è tutto da confermare. Sono solo 114 i nuovi casi positivi tra lunedì e martedì: 2.321 sui sette giorni, con una media di 331 casi, in calo del 3,2% sui sette giorni e del 6,5% sui sette giorni precedenti. Ma ci sono ancora tanti, troppi morti: quasi 500 in tutta Italia, 63 in Lombardia (totale 27.213 dall'inizio della pandemia) e 6 in provincia di Brescia. Uomini e donne di età compresa tra i 72 e i 94 anni, e che abitavano a Botticino, Carpenedolo, Cologne, Rezzato e Rovato.

Province e ospedali: la situazione

Da domenica sono 74 in più i ricoverati in ospedale, 45 in più soltanto nelle ultime 24 ore: ad oggi i pazienti Covid nelle strutture lombarde sono ancora 3.905 di cui 361 (il 9,24%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Questi i nuovi casi per provincia: 313 a Milano di cui 149 in città, 114 a Brescia, 80 a Pavia, 67 a Como, 66 a Varese, 52 a Mantova, 50 a Sondrio, 45 a Monza e Brianza, 35 a Lecco, 25 a Lodi, 17 a Cremona e 16 a Bergamo.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in appena 60 Comuni. Nel dettaglio: