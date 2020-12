Coronavirus: 3 bresciani morti e 303 casi, i nuovi contagi Comune per Comune

In una settimana è come se fosse scomparso un intero paese, delle dimensioni di Manerba o Poncarale: 717 al giorno, è questa la media dei decessi per Covid in Italia negli ultimi sette giorni. Sono 689 nelle ultime 24 ore, di cui 175 in Lombardia: i decessi Covid lombardi, e solo quelli “ufficiali”, sono 22.279 da quando tutto è cominciato. Nella triste conta la provincia di Brescia piange soltanto tre vittime: in città, a Lumezzane e Montichiari, avevano tra i 70 e gli 80 anni.

A latere della strage che sembra non finire mai – la curva dei decessi è stata l'ultima a salire, sarà l'ultima a scendere – i dati sul contagio si sono ormai stabilizzati, con tendenza al miglioramento. In Lombardia sono 3.425 i nuovi positivi, mai così pochi da ottobre con così tanti tamponi, in tutto 36.077 per una percentuale del 9,4% (in calo rispetto alla media degli ultimi giorni).

La situazione in Lombardia

E' in calo anche la pressione sugli ospedali, che stanno rifiatando: il saldo delle ultime 24 ore è di 144 ricoverati in meno, il che significa che sono più quelli che escono di quelli che entrano. Siamo comunque ancora gli ottomila ricoverati, di cui 855 (il 10,58%) in gravi condizioni in terapia intensiva. I nuovi casi per provincia: 1.109 a Milano di cui 438 in città, 362 a Varese, 316 a Como, 303 a Brescia, 265 a Mantova, 244 a Monza e Brianza, 192 a Sondrio, 187 a Pavia, 130 a Bergamo, 126 a Cremona, 55 a Lodi, 53 a Lecco.

I nuovi casi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre un centinaio di Comuni. Nel dettaglio: