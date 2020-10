Covid: 288 bresciani positivi in 24 ore, morta una donna contagiata

Più di un terzo dei nuovi positivi al Covid di tutta Italia è in Lombardia, a fronte di un quinto dei tamponi: sono 7.558 i casi accertati di positività nelle ultime 24 ore, su un totale di 41.260 tamponi processati, mai così tanti. Nonostante questo la percentuale dei positivi sul totale dei tamponi sale al 18,3%, quasi uno su cinque: sintomo, purtroppo, di un'epidemia ormai fuori controllo.

I dati per provincia

Soprattutto nell'area vasta del Milanese, come scriviamo da giorni: 2.708 i nuovi casi a Milano (di cui 1.092 in città), pari al 35,8% del totale dei casi lombardi; ma soprattutto 1.902 a Varese (il 25,2%) e 822 a Monza e Brianza, 440 a Como, 298 a Pavia. Brescia e Bergamo tutto sommato stanno resistendo alla seconda ondata, poco più di 500 casi: 252 a Bergamo, 288 a Brescia. Seguono le province di Lecco con 182 casi, Cremona 130, Mantova 125, Lodi 97, Sondrio 55.

La situazione in ospedale

Sono 47 i decessi lombardi nelle ultime 24 ore, circa un quinto dei morti italiani, che portano il totale a 17.357. A centinaia anche i ricoveri ordinari – più 357, totale 3.072 – e 21 i ricoverati in terapia intensiva, totale 292: in tutto, ad oggi, ci sono 3.364 in ospedale per Covid, e solo in Lombardia. Si attendono gli effetti delle misure del Dpcm, se mai ci saranno. Ma il tempo di una riflessione è d'obbligo, mentre la curva epidemiologica non rallenta.

Brescia: i nuovi casi Comune per Comune

A Brescia, dicevamo, 288 nuovi positivi segnalati in più di 105 Comuni (oltre la metà). Nel dettaglio: