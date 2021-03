Covid: 601 contagiati, curva in calo ma altri 18 bresciani morti in 24 ore

Sono 3.520 i nuovi positivi in Lombardia, con 102 decessi: in provincia di Brescia 601 casi e 18 morti

Inizia l'ultima settimana di marzo, a primavera avviata, e continua la lenta discesa della curva dei contagi: buone notizie anche dagli ospedali, dove da qualche giorno è in calo del totale complessivo dei ricoverati Covid (circostanza che non si verificava dalla seconda metà di gennaio). Ad oggi sono 7.937 i pazienti Covid in tutta la regione, di cui 868 (il 10,94%) in gravi condizioni in terapia intensiva. La luce in fondo al tunnel, finalmente: ma sarà lunga, ancora lunga. La curva si piega ma non si spezza, i contagi sono ancora tanti e i ricoverati pure. Resistere: mancano davvero poche settimane.

I numeri della pandemia a Brescia e in Lombardia

Questi i numeri degli ultimi bollettini. In provincia di Brescia 601 nuovi positivi, 4.535 negli ultimi sette giorni con una media di 661 casi al giorno, in calo del 6,2% sui sette giorni (sabato era +4%, venerdì -4,3%, giovedì -6,9%) e del 2,6% sui sette giorni precedenti (in tal senso, la variazione percentuale è sempre stata in negativo, dall'8 marzo scorso). Rispetto alla settimana dal 15 al 21 marzo si sono registrati il 18,1% di contagi in meno: rispetto a quella precedente, dall'8 al 14, addirittura il 28,3% in meno.

Sono 18 i decessi registrati nelle ultime 24 ore: totale 111 nell'ultima settimana, in calo rispetto a quella precedente (140). La situazione in Lombardia: 3.520 nuovi casi in 24 ore, 28.557 nell'ultima settimana (in calo del 7,5% rispetto a quella precedente) e una media di 4.080 contagi al giorno, in calo dell'1,7% sui sette giorni (sabato era +0,3%, venerdì -1,5%, giovedì -2%) e dell'1,4% sui sette giorni precedenti. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 102 croci: sono 30.462 i morti lombardi per Covid dall'inizio della pandemia.

I nuovi contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in oltre 150 Comuni. Questi i paesi dove nelle ultime 24 ore l'incremento è stato più significativo:

77 a Brescia,

24 a Montichiari,

13 a Rezzato,

12 a Sarezzo,

10 a Concesio, Darfo Boario Terme, Lumezzane e Palazzolo sull'Oglio,

9 a Bedizzole, Calcinato, Castenedolo e Cazzago San Martino ,

8 a Castelmella, Desenzano del Garda, Provaglio d'Iseo e Villa Carcina.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti