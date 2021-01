Coronavirus: a Brescia 419 casi e 13 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 2.603 i nuovi positivi in Lombardia, con 88 decessi: in provincia di Brescia 419 casi e 13 morti. La curva è stabile sui sette giorni

Resta stabile la curva del contagio bresciana, in calo sui sette giorni (-0,6%) ma ancora in lieve aumento sui sette giorni precedenti (+3,7%): sono 419 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, 2.261 negli ultimi sette giorni con una media di 323 al giorno (giovedì era 325, mercoledì 311, martedì 303). E' invece confermato il lieve trend al rialzo a livello regione: 2.603 i nuovi positivi, 12.489 negli ultimi sette giorni con una media di 1.784 contagi al giorno, +3% sui sette giorni (giovedì +4,5%, mercoledì +2,6%) e +6,4% sui sette giorni precedenti.

La situazione negli ospedali, i decessi

Stabile la situazione negli ospedali: 42 ricoverati totali in meno tra mercoledì e giovedì, ma 11 in più da domenica scorsa. Ad oggi si contano 3.908 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 371 (il 9,5%) in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 88 croci, totale 26.939 dall'inizio della pandemia: anche nel Bresciano altri 13 morti, uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 99 anni che abitavano a Brescia, Bagnolo Mella, Bovezzo, Castrezzato, Idro, Mazzano, Montichiari, Muscoline, Rezzato, Trenzano e Verolanuova.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: 712 a Milano di cui 308 in città, 419 a Brescia, 229 a Varese, 222 a Como, 211 a Monza e Brianza, 162 a Pavia, 153 a Mantova, 122 a Lecco, 116 a Bergamo, 73 a Cremona, 68 a Sondrio, 63 a Lodi. In provincia di Brescia si contano nuovi contagi in circa 130 Comuni. Nel dettaglio: