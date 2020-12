Coronavirus: a Brescia 145 casi e un solo decesso, i contagi Comune per Comune

Numeri ancora “festivi” per il bollettino quotidiano sul contagio da coronavirus in Lombardia: tra domenica e lunedì in tutta la regione si contano 573 nuovi positivi, a fronte però di 5.486 tamponi processati per una percentuale pari al 10,4%, in lieve aumento rispetto alla media degli ultimi giorni.

Coronavirus: la situazione in Lombardia

Stabile la situazione negli ospedali: il saldo è negativo – dunque più uscite che nuovi ingressi – solo di 6 unità, ma aumentano i ricoverati in gravi condizioni. Ad oggi si contano 4.303 pazienti Covid in tutti gli ospedali lombardi, di cui 3.791 nei reparti ordinari e 512 (l'11,9%) in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore si piangono altre 42 croci, che portano il totale a 24.909 dall'inizio dell'epidemia: in provincia di Brescia solo un decesso, in Valle Camonica. Questi i nuovi casi per provincia: 145 a Brescia, 135 a Milano di cui 47 in città, 101 a Varese, 50 a Monza e Brianza, 42 a Pavia, 34 a Como, 14 a Bergamo, 13 a Lecco, 12 a Lodi, 10 a Cremona, un solo caso a Mantova e uno a Sondrio.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 60 Comuni. Nel dettaglio: