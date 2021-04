Covid, 279 contagi e 6 bresciani morti: i paesi che piangono le vittime

Sono 2.442 i nuovi positivi in Lombardia, con 47 decessi: in provincia di Brescia 279 contagi e 6 morti

Dopo qualche giorno rasente allo zero, la curva del contagio bresciana è tornata a scendere (su base settimanale) di un paio di punti percentuali: come sempre, tutti i grafici a fondo pagina. Sono 279 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 1.522 negli ultimi sette giorni con una media di 217 contagi al giorno, in calo del 2,3% sui sette giorni (martedì era -0,4%, lunedì -0,4%) e del 2,7% sui sette giorni precedenti. Ad oggi l'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, è scesa a quota 120.

Morti altri 6 bresciani: dove abitavano le vittime

La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 6 croci, ma anche questo dato è in calo: nella settimana dal 12 al 18 aprile abbiamo avuto 91 decessi per coronavirus in provincia di Brescia, con una media di 13 al giorno; sono diventati 71 nella settimana dal 19 al 25, con una media di poco oltre i 10 al giorno; dall'inizio di questa settimana siamo scesi a 6 al giorno (18 da domenica a martedì). Certo non è mai da meno il dramma delle vittime e delle loro famiglie: in queste ultime 24 ore uomini e donne di età compresa tra i 71 e 91 anni che abitavano a Capriolo, Carpenedolo, Iseo, Sirmione, Urago d'Oglio e in Valle Camonica.

La situazione in Lombardia: vaccini e ospedali

In Lombardia sono ancora 47 i morti Covid, 32.789 totali dall'inizio della pandemia. Nel resto della regione la curva settimanale è lieve risalita: 2.442 i nuovi casi in 24 ore, 13.776 negli ultimi sette giorni con una media di 1.968 contagi al giorno, in crescita del 2,6% sui sette giorni e dello 0,4% sui sette giorni precedenti. Sono 4.282 i pazienti Covid negli ospedali lombardi, un centinaio in meno tra lunedì e martedì al netto di nuovi accessi, dimissioni e decessi: di questi 575 (il 13,42%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Al 27 aprile in Lombardia sono state somministrate 3,045 milioni di dosi di vaccino, di cui 2,173 milioni di prime dosi e 871mila richiami. In provincia di Brescia più di un quarto della popolazione (il 25,3%) risulta immunizzata con almeno una dose: ad oggi sono 272.787 le prime dosi inoculate ai bresciani e 118.768 le seconde dosi.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in oltre 90 Comuni. Nel dettaglio:

44 a Brescia,

9 a Montichiari,

8 a Lonato del Garda,

7 a Artogne, Carpenedolo, Concesio, Desenzano,

6 a Bagnolo Mella, Castenedolo, Malonno,

5 a Calcinato, Edolo, Lumezzane, Rezzato,

4 a Bedizzole, Calvisano, Darfo Boario Terme, Gardone Valtrompia, Mazzano, Quinzano, Sirmione,

3 a Berzo Inferiore, Castegnato, Castelmella, Cazzago San Martino, Collio, Corteno Golgi, Gottolengo, Maclodio, Milzano, Padenghe, Paspardo, Pisogne, Rovato, Sarezzo, Sellero,

2 a Agnosine, Cividate Camuno, Esine, Flero, Gambara, Manerbio, Monticelli Brusati, Orzinuovi, Prevalle, Rodengo Saiano, San Gervasio, San Paolo, San Zeno, Sonico, Travagliato, Villa Carcina, Vobarno,

1 a Borgo San Giacomo, Bovezzo, Capriano del Colle, Cellatica, Coccaglio, Corzano, Erbusco, Gardone Riviera, Ghedi, Gussago, Longhena, Malegno, Manerba, Marcheno, Moniga, Monno, Nave, Nuvolera, Ome, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Paitone, Palazzolo, Passirano, Pavone Mella, Pian Camuno, Pompiano, Pozzolengo, Provaglio d'Iseo, Remedello, Sale Marasino, Torbole Casaglia, Trenzano, Urago d'Oglio, Vestone, Villanuova, Vione.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni