Coronavirus: 170 positivi a Brescia, i nuovi contagi Comune per Comune

La curva dei contagi non rallenta in Lombardia, di nuovo oltre quota 5mila positivi in sole 24 ore: ma si stabilizza nelle province di Brescia e Bergamo, 263 nuovi casi, già flagellate nel corso della prima ondata, mentre continua a correre nell'area di Milano e dintorni. Su 5.035 nuovi casi di coronavirus, 1.940 sono a Milano (il 38,5%) e 1.362 a Monza (il 27%): circa 6 contagi su dieci sono nell'area metropolitana del capoluogo meneghino.

Coronavirus: la situazione in Lombardia

Tra lunedì e martedì sono stati processati quasi 30mila tamponi, e di questi il 16,8% (nuovo primato d'autunno) sono risultati positivi. Non si placa l'onda dei ricoveri in ospedale: altre 285 persone sono state ricoverate in Lombardia, in 24 ore, di cui 256 in buone condizioni (totale 2.715) e 29 in terapia intensiva (totale 271).

La nostra regione piange altri 58 morti da Covid, totale 17.310 dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi per provincia: al di là di Milano e Monza, sono 263 a Varese, 215 a Como, 188 a Pavia, 170 a Brescia, 130 a Lodi, 128 a Cremona, 107 a Sondrio, 105 a Mantova e 93 a Bergamo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Brescia: i contagi Comune per Comune

Sul totale dei 170 positivi di giornata, nel Bresciano si sono registrati nuovi casi in meno di 70 Comuni, in calo rispetto ai numeri degli ultimi bollettini. Nel dettaglio: