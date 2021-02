Brescia nella morsa del virus: altri 955 positivi e 10 decessi

Quarto giorno consecutivo sopra quota 900, in una settimana i nuovi casi hanno raggiunto la cifra record di 4.680: a distanza di tre giorni dall'ingresso in zona "arancione rafforzata", i dati che riguardano le nuove positività nella nostra provincia non accennano a diminuire, come c'era d'altronde da aspettarsi viste le curve in salita che hanno spinto alla nuova stretta.

Nel Bresciano altri 10 decessi

La nostra provincia piange altri 10 lutti causati dal Covid, uomini e donne che abitavano a Borgosatollo, Brescia (due decessi), Collio, Lumezzane, Nave, Offlaga, Salò, Sirmione e Travagliato.

La situazione in Lombardia

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, +38 rispetto a ieri, e anche quelli nei reparti normali +28. A fronte di 45.865 tamponi effettuati, sono 4.191 i nuovi positivi (9,1%).

In tutto il territorio lombardo sono 49 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 28.324.

I contagi degli ultimi giorni nella nostra provincia

Data N. tamponi effettuati in Regione Nuovi casi positivi in Regione % di positività Nuovi positivi in provincia di Brescia sabato 27 febbraio 45.865 4.191 9,1% 955 venerdì 26 febbraio 46.725 4.557 9,17% 918 giovedì 25 febbraio 51.473 4.243 8,2% 973 mercoledì 24 febbraio 50.268 3.310 6,5% 901 martedì 23 febbraio 35.149 2.480 7,0% 506 lunedì 22 febbraio 17.871 1.491 8,3% 427

I nuovi casi per provincia

Questi i nuovi casi in regione suddivisi per provincia: Milano 1.138, Bergamo 315, Brescia 955, Como 241, Cremona 164, Lecco 173, Lodi 74, Mantova 182, Monza e Brianza 401, Pavia 169, Sondrio 37, Varese 245.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi tutti i Comuni. Questi i Comuni con il maggiore incremento, in termini assoluti, nelle ultime 24 ore: