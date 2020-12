Coronavirus: a Brescia 111 casi e 8 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono solo 466 i nuovi positivi al coronavirus in tutta la Lombardia, a fronte però di appena 4.901 tamponi processati, per una percentuale pari al 9,5%, in linea con quanto registrato nelle ultime settimane. La nostra regione piange altre 49 croci, di cui 8 in provincia di Brescia: uomini e donne di età compresa tra 71 e 95 anni, e che abitavano a Brescia, Calvagese, Castegnato, Desenzano del Garda, Gambara, Montichiari, Roccafranca e Sabbio Chiese.

Stabile la situazione negli ospedali: è ancora in lieve calo il totale dei ricoverati, oggi a quota 4.309 di cui 508 in gravi condizioni in terapia intensiva (l’11,79%). Tra sabato e domenica il saldo è negativo di 43 unità: questo significa più uscite dai reparti che nuovi ingressi.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: 124 a Milano di cui 44 in città, 111 a Brescia, 56 a Mantova, 55 a Como, 45 a Sondrio, 17 a Bergamo, 16 a Lodi, 13 a Monza e Brianza, 10 a Pavia, 7 a Varese e 6 a Lecco. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi 90 Comuni. Nel dettaglio: