Coronavirus: a Brescia 162 casi e 3 morti, i contagi Comune per Comune

Sono 1.369 i nuovi positivi in Lombardia, con 54 decessi: in provincia di Brescia 162 casi e 3 morti

Stabile a dir poco, per non dire piatta: The curve has flattened, la curva si è appiattita ormai da qualche giorno dopo una lunga, lunghissima discesa (il picco bresciano dei contagi, ricordiamo, è stato raggiunto il 7 marzo scorso). E' da venerdì scorso che la media mobile dei nuovi casi sui sette giorni è fissa tra i 222 e i 224 casi: al 27 aprile sono 222, in calo dello 0,4% sui sette giorni e dello 0,9% sui sette giorni precedenti, a fronte dei 162 nuovi casi in 24 ore e un totale di 1.553 casi in sette giorni, con un'incidenza ora a quota 123 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Tutti i grafici, come sempre, a fondo pagina.

La situazione in Lombardia

La nostra provincia piange solo 3 morti, come ormai non succedeva da mesi: due uomini di 77 e 78 anni e una donna di 88, che abitava a Pertica Bassa, Rovato e Brescia. In Lombardia sono invece 54 i decessi registrati nelle ultime 24 ore (totale 32.742 dall'inizio della pandemia). Sul fronte dei contagi sono 1.369 i nuovi positivi, 13.429 negli ultimi sette giorni con una media di 1.918 casi al giorno, mai così bassi dal 13 febbraio, in calo del 2,2% sui sette giorni e del 3,4% sui sette giorni precedenti.

Stabile la situazione negli ospedali, in queste ultime 24 ore, ma il calo è consistente ormai da settimane. Ad oggi sono 4.401 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia, di cui 582 (il 13,22%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Al Civile di Brescia, al 27 aprile, sono 208 i pazienti Covid ricoverati, di cui 24 in terapia intensiva: meno della metà del picco di oltre 500 ricoveri di circa un mese fa.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 70 Comuni. Nel dettaglio:

30 a Brescia,

10 a Mazzano,

6 a Montichiari, Edolo, Rezzato,

5 a Castenedolo, Lumezzane,

4 a Gardone Valtrompia, Nave, Nuvolento, Rodengo Saiano,

3 a Bedizzole, Botticino, Carpenedolo, Cellatica, Collebeato,

2 a Artogne, Bagnolo Mella, Calcinato, Castelmella, Collio, Darfo Boario Terme, Gardone Riviera, Nuvolera, Palazzolo, Poncarale, Remedello, San Zeno, Torbole Casaglia, Trenzano,

1 a Barbariga, Bassano Bresciano, Berzo Demo, Bienno, Bione, Borgosatollo, Bovegno, Calvisano, Casto, Cazzago San Martino, Ceto, Cividate Camuno, Coccaglio, Corteno Golgi, Ghedi, Gussago, Lodrino, Mairano, Malegno, Malonno, Manerbio, Marmentino, Monticelli Brusati, Montirone, Muscoline, Offlaga, Ono San Pietro, Paderno Franciacorta, Paitone, Pavone Mella, Pisogne, Pontevico, Provaglio d'Iseo, Puegnago, Sonico, San Gervasio, Sarezzo, Seniga, Sirmione, Sulzano.

