Coronavirus, 177 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

La corsa del virus rallenta, in termini assoluti, per il solito calo dei tamponi della domenica: ma non è così in termini relativi, perché la percentuale dei positivi sul totale dei tamponi processati ha superato il 13% a livello nazionale e raggiunto il 16,7% in Lombardia. In tutto il territorio regionale si segnalano 3.570 nuovi positivi, a fronte di 21.324 tamponi.

La situazione in Lombardia

Sono 144 i ricoverati in ospedale tra sabato e domenica, di cui 133 in buone condizioni (totale 2.459: in tutta Italia ci sono già più di 12mila persone in ospedale per coronavirus) e 11 in rianimazione, in terapia intensiva (totale 242 in tutta la Lombardia). La nostra regione piange altri 17 decessi, di cui uno nel Bresciano: aveva 64 anni e abitava a Sirmione, per un totale di 17.252 morti da Covid dall'inizio dell'epidemia.

I dati per provincia

Questi i dati aggiornati per provincia: 2.023 nuovi casi a Milano, il 56,7% del totale, di cui 960 in città; seguono le province di Monza e Brianza con 439, Brescia con 177, Como con 141, Lecco con 114, Bergamo con 113, Pavia con 109, Varese con 105, Cremona con 50, Mantova con 22. Dall'inizio del mese sono quasi 2.400 i positivi bresciani: il dato è più alto di maggio e inferiore solo a marzo e aprile.

I nuovi contagi nel Bresciano

Questi, infine, tutti i Comuni bresciani dove nelle ultime 24 ore si è registrato almeno un nuovo contagio da coronavirus: