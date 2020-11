Covid, si continua a morire: 6 croci e 451 contagi nel Bresciano

La curva pandemica rallenta, ma non i suoi tremendi effetti collaterali: 207 morti in Lombardia in sole 24 ore, più di 820 in tutta Italia. Sono i malati di Covid di dieci giorni, due settimane, massimo un mese fa: il dato dei decessi è stato l'ultimo a salire, sarà l'ultimo a scendere. Resistere, ancora, per proteggere i più deboli e gli anziani. Da Sondrio a Mantova sono 5.697 i nuovi casi positivi, a fronte di 44.231 tamponi processati, per una percentuale pari al 12,8% (in netto calo rispetto alla media degli ultimi giorni).

La situazione negli ospedali

I morti sono 207, solo 6 in provincia di Brescia: due abitavano a Brescia, una a Desenzano, Gardone Valtrompia, Marone e Salò. Dall'inizio dell'epidemia sono 21.212 i morti lombardi per coronavirus, quasi 53mila in Italia (e solo quelli accertati: si stima un sommerso di oltre 20mila casi). Gli ospedali respirano: il saldo in Lombardia è negativo di 126 unità – significa che ci sono stati più dimessi che nuovi ricoveri – di cui 8 in meno in terapia intensiva e 118 nei reparti ordinari.

I nuovi casi per provincia

La pressione resta alta: ad oggi sono 8.930 i pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 934 in gravi condizioni (pari al 10,46%). Sul fronte dei contagi, questi i nuovi casi per provincia: 2.060 a Milano di cui 1.020 in città, 666 a Monza e Brianza, 559 a Varese, 464 a Como, 451 a Brescia, 341 a Pavia, 235 a Lecco, 219 a Mantova, 208 a Bergamo, 121 a Sondrio, 114 a Lodi.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 120 Comuni. Nel dettaglio: