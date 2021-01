Coronavirus: a Brescia 188 positivi e 6 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 1.230 i nuovi positivi in Lombardia, con 77 decessi: in provincia di Brescia 188 casi e 6 morti. Aumentano i ricoverati negli ospedali regionali

Contagi in calo nel Bresciano sulle 24 ore ma ancora in aumento su base settimanale: sono 188 i nuovi positivi tra lunedì e martedì, 2.177 negli ultimi sette giorni – il dato più alto dall'11 gennaio scorso – con una media di 311 casi al giorno, in crescita del 2,6% sui sette giorni precedenti (lunedì era il 3%). Stabile e similare la situazione in Lombardia: 1.230 casi nelle ultime 24 ore, 11.703 positivi negli ultimi sette giorni con una media di 1.671 contagi al giorno (più 2,6% sui sette giorni precedenti, martedì era il 2,7%).

La situazione negli ospedali lombardi

E' tornato positivo il saldo dei ricoverati in ospedale: questo significa che ci sono più nuovi ingressi che uscite e dimissioni. Più di un centinaio i ricoveri in più nelle ultime 24 ore, ma è presto per confermare un trend: 25 ricoveri in più dal 24 gennaio, ma erano 221 in meno dal 17 al 23. Ad oggi, comunque, si contano 3.922 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 392 (circa il 10%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

In tutta la regione altri 77 morti, 6 a Brescia

In tutta la regione la triste conta dei decessi si aggiorna con altre 77 croci, totale 26.789 dall'inizio dell'epidemia: nell'ultimo bollettino se ne segnalano 6 anche in provincia di Brescia, uomini e donne di età compresa tra i 71 e i 90 anni che abitavano a Brescia, Iseo, Ospitaletto e Sale Marasino. Questi i nuovi casi per provincia: 367 a Milano di cui 169 in città, 188 a Brescia, 102 a Varese, 95 a Mantova, 87 a Como, 79 a Pavia, 71 a Monza e Brianza, 53 a Sondrio, 38 a Lodi, 21 a Bergamo, 12 a Cremona.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si contano nuovi contagi in circa 75 Comuni. Nel dettaglio: