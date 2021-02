Covid, Brescia epicentro della terza ondata: 918 positivi e 11 morti

Sono 4.557 i positivi in Lombardia, con altri 48 decessi, tanti da spingere la regione in zona arancione da lunedì

Sono 918 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Brescia: solo poche decine in meno del triste "record" del giorno prima, quando furono 973. Negli ultimi giorni sono le varianti, soprattutto quella inglese, a spingere in alto il numero di casi: almeno il 40% dei contagi sarebbe da attribuire proprio a quest'ultima. Un dato fa riflettere forse più degli altri: nel territorio di Ats Brescia, su 4.168 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono stati 1.099, pari al 26,37% per cento contro la media del 19% circa della scorsa settimana, sintomo che nelle prossime settimane, nonostante la stretta dell'"arancione rafforzato", la situazione sarà ancora difficile, soprattutto negli ospedali.

I decessi, 11, si sono registrati nei Comuni di Lonato del Garda, Paratico, Urago d'Oglio, Brescia, Rezzato, Roncadelle e due nei Comuni dell'Ats di Valcamonica.

La situazione in Lombardia

In totale i nuovi casi positivi sono stati 4.557, su 46.725 tamponi effettuati (34.454 molecolari e 12.271 antigenici). Occupati 9 posti di terapia intensiva in più rispetto al giorno prima, e 10 posti in reparti ordinari. Altre 48 le croci, che portano il totale a 28.275.

I nuovi casi per provincia

Milano supera i mille casi, Brescia si avvicina. Questi i nuovi casi delle province lombarde: Milano: 1.145 di cui 457 a Milano città; Bergamo: 358; Brescia: 918; Como: 289; Cremona: 149; Lecco: 197; Lodi: 51; Mantova: 180; Monza e Brianza: 505; Pavia: 220; Sondrio: 78; Varese: 365.

I contagi nel Bresciano

Il tasso tra nuovi positivi rilevati e tamponi processati aumenta ancora, toccando quota 9,7% contro l'8,2% del giorno precedente. Ricordiamo che l'epidemia è considerata sotto controllo quando la percentuale è uguale o inferiore al 5%. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi quasi tutti i Comuni. Oltre all'Ovest, dove è partita la campagna vaccinale in diversi Comuni al confine con la provincia di Bergamo, ormai diversi paesi in altre zone della provincia contano nuomerosi casi: in Valle Trompia ad esempio a Sarezzo, Lumezzane, Gardone e Nave, sul Garda invece Desenzano, Lonato, Sirmione, Salò e Toscolano. Questi i Comuni con il maggiore incremento, in termini assoluti, nelle ultime 24 ore: