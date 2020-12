Coronavirus: a Brescia 807 casi e 4 decessi in tre giorni, i nuovi contagi Comune per Comune

Diminuiscono i tamponi, complici le festività, ma non calano in maniera proporzionale i contagi. Anche il giorno di Santo Stefano - a fronte di soli 15.337 test processati - in Lombardia si sono registrati più di 1.600 casi (1.606 per la precisione), di cui 131 nella nostra provincia.

Negli ultimi 3 giorni è cresciuto il rapporto tra tamponi e nuovi positivi, passando dal 8.2% registrato giovedì 24 dicembre al 10,4% di sabato 26 . Nei giorni delle feste di Natale in Lombardia sono stati accertati in tutto 6.890 nuovi casi, di cui 807 nel Bresciano.

In tutta la Regione tra la Vigilia e Santo Stefano sono state 208 le vittime. Nel Bresciano il bollettino dei decessi è aggiornato al 24 dicembre: i dati del 25 e 26 non sono infatti disponibili. La nostra provincia piange altre 4 croci: si tratta di un 71enne e di una 91enne di casa in città; una 94enne di Gardone Riviera e un 84enne di Salò.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi registrati nei Comuni della nostra provincia sabato 26 dicembre: