Covid, 107 contagi e 9 bresciani morti: i paesi che piangono le vittime

Sono 872 i nuovi positivi in Lombardia, con 31 decessi: in provincia di Brescia 107 casi e 9 morti

Stabile la curva dei contagi: ormai da qualche giorno si viaggia verso una linea retta dopo la vertiginosa discesa delle ultime settimane (i grafici a fondo pagina: guardate l'ultimo, quello sull'incidenza). A fronte dei 107 positivi di domenica, la media sui sette giorni è di 223 casi al giorno, 1.565 totali in sette giorni: in calo dello 0,4% sui sette giorni precedenti (domenica era +0.9%, sabato -3,9%, venerdì -0,4%).

Nell'ultima settimana morti 71 bresciani

La nostra provincia piange altri 9 decessi: uomini e donne che abitavano a Brescia, Barbariga, Isorella, Ospitaletto, Poncarale, Provaglio Valsabbia, Rezzato e Vobarno. Le vittime più giovani: un uomo di 60 anni e una donna di 62. Nella settimana appena conclusa si sono registrati 71 decessi: 91 in quella precedente. Dall'inizio di aprile sono già più di 360 i decessi Covid in provincia di Brescia.

La situazione: curva piatta anche in Lombardia

Curva piatta anche in Lombardia, dove in realtà la discesa è stata rallentata con qualche giorno d'anticipo. Sono solo 872 i positivi nelle ultime 24 ore, ma è l'effetto della domenica: 13.730 i casi totali negli ultimi sette giorni, con una media di 1.961 casi al giorno; in calo dell'1,2% sui sette giorni e in crescita dello 0,1% sui sette giorni precedenti. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 31 croci, 32.688 quelle ufficiali dall'inizio della pandemia.

La situazione negli ospedali

Continua il calo anche negli ospedali. Ad oggi sono 4.425 i pazienti Covid ricoverati nelle strutture della Lombardia, più di 2mila in meno in poche settimane: tra questi però ci sono ancora 601 pazienti in gravi condizioni in terapia intensiva, un reparto dove la mortalità per coronavirus ancora si attesta tra il 30 e il 40%. Al 25 aprile in Lombardia sono state inoculate 2.866.658 dosi di vaccino anti-Covid: in provincia di Brescia si contano 239.828 prime dosi e 117.191 seconde dosi.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 53 Comuni. Nel dettaglio:

18 a Brescia,

12 a Darfo Boario Terme,

4 a Concesio,

3 a Bienno, Desenzano del Garda, Edolo, Esine, Gianico, Malonno,

2 a Angolo Terme, Artogne, Borgosatollo, Castenedolo, Collio, Nave, Niardo, Pian Camuno, Prevalle, Rovato, Sirmione,

1 a Bagolino, Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo, Borno, Bovezzo, Braone, Calvagese, Capo di Ponte, Carpenedolo, Castegnato, Castelmella, Cividate Camuno, Collebeato, Corteno Golgi, Flero, Gardone Valtrompia, Gussago, Leno, Lodrino, Lumezzane, Malegno, Manerbio, Montichiari, Montisola, Nuvolento, Ome, Pisogne, Polaverno, Pontoglio, Travagliato, Urago d'Oglio, Vestone, Villa Carcina.



h2>Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni