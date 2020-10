Covid, la pandemia si espande rapidamente: nuovi contagi in 94 Comuni

E' in vigore da lunedì 26 ottobre il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che limita le attività nella speranza di spezzare la curva dei contagi e dei ricoveri in ospedale, senza sosta ormai da settimane. In termini assoluti è ancora la Lombardia la regione più colpita: 5.762 nuovi casi positivi tra sabato e domenica, a fronte di 35.285 tamponi processati, per una percentuale pari al 16,3% (mai così alta dalla Fase 2 in poi).

Coronavirus: la situazione in Lombardia

Quasi 200 anche nelle ultime 24 i nuovi ricoveri in ospedale: 173 in buone condizioni e dunque ricoverati nei reparti Covid ordinari (totale 2.326) e 18 in gravi condizioni, in rianimazione in terapia intensiva (totale 231). Anche per questo rumors e voci di corridoio ad oggi non sembra escludere un ulteriore stretta, con un coprifuoco anticipato di un paio d'ore (quindi alle 21).

I nuovi casi per provincia: 2.589 sono a Milano, di cui 1.217 in città; il capoluogo meneghino e la sua città metropolitana valgono circa il 45% del totale dei nuovi casi. Ormai è troppo tardi per una zona rossa. Seguono le province di Varese con 907 casi, 588 a Monza e Brianza, 398 a Como, 254 a Pavia, 246 a Brescia, 182 a Bergamo, 98 a Lodi, 96 a Lecco, 80 a Cremona, 44 a Mantova, 11 a Sondrio.

Sono 25 i decessi lombardi delle ultime 24 ore, che portano il totale a 17.235 morti da Covid dall'inizio dell'epidemia. La situazione bresciana registra più di 1.320 casi negli ultimi sette giorni, con una media di quasi 200 nuovi positivi al giorno e una tendenza crescente (237 venerdì, 309 sabato, 246 domenica).

Tutti i Comuni bresciani con nuovi contagi

Nelle ultime 24 ore si contano nuovi casi di coronavirus in 94 paesi bresciani, a partire dal capoluogo (+53, totale 3.121 dall'inizio dell'epidemia). Gli altri Comuni: