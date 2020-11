Coronavirus: a Brescia 391 casi e 11 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Il Covid è stata la prima causa di morte in Italia nel 2020, purtroppo lo sarà ancora a lungo: la curva dei decessi è l'unica, ad oggi, che non accenna a rallentare. Questione di tempi: è stata l'ultima a salire, sarà l'ultima a scendere. Sono 722 i decessi italiani per Covid nelle ultime 24 ore, 155 in Lombardia (totale oltre 21mila dall'inizio dell'epidemia) e 11 a Brescia: 3 in città, uno ad Acquafredda, Desenzano, Gavardo, Lumezzane, Montichiari, Orzinuovi, Rudiano e Verolavecchia. I defunti bresciani avevano età comprese tra i 72 e i 90 anni.

Coronavirus: la situazione in Lombardia

La situazione: sono 5.173 i nuovi casi positivi in Lombardia, a fronte di 42.063 tamponi processati per una percentuale pari al 12,2% (in netto calo rispetto alla media degli ultimi giorni). Buone notizie anche dagli ospedali: il saldo è negativo di ben 236 unità – significa che tra martedì e mercoledì ci sono state più dimissioni che nuovi ricoveri – anche se aumentano di 10 i ricoverati in terapia intensiva (totale pazienti in gravi condizioni: 942, pari al 10,4% del totale di 9.056 ricoverati in ospedale).

I nuovi casi per provincia: 2.261 a Milano di cui 517 in città, 463 a Varese, 391 a Brescia, 376 a Como, 369 a Monza e Brianza, 307 a Pavia, 177 a Sondrio, 153 a Bergamo, 149 a Lecco, 139 a Mantova, 125 a Lodi.

I nuovi contagi Comune per Comune

In provincia di Brescia si contano nuovi contagi in 115 Comuni. Nel dettaglio: