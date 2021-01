Coronavirus: a Brescia 251 casi e 20 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 1.484 i nuovi positivi in Lombardia, con 46 decessi: in provincia di Brescia 251 casi e 20 morti. I contagi Comune per Comune

Stabile anche se in lieve incremento la curva del contagio bresciana: 251 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, che portano il totale degli ultimi sette giorni a 2.125 contagi, con una media di 303 contagi al giorno, in crescita del 3% sui sette giorni precedenti. Andamento simile anche in Lombardia: 1.484 i casi accertati tra domenica e lunedì, 11.403 negli ultimi sette giorni con una media di 1.629 contagi al giorno, in crescita del 2,7% sui sette giorni precedenti.

La situazione negli ospedali

E' stabile e in lieve calo anche il saldo dei ricoverati in ospedale: 14 in meno nelle ultime 24 ore, meno 78 da domenica. Ad oggi si contano comunque 3.819 pazienti Covid nelle strutture della Lombardia, di cui 407 (il 10,66%) in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta dei decessi si aggiorna di 46 croci (totale 26.712): di queste poco meno della metà, 20, sono in provincia di Brescia (ma si riferiscono alle ultime 48 ore: domenica i dati non vengono mai comunicati).

A Brescia 20 decessi in 48 ore

Sono morti uomini e donne di età compresa tra i 68 e i 99 anni: abitavano a Brescia (5 decessi), Agnosine, Alfianello, Calvisano, Cellatica, Gardone Valtrompia, Pralboino, Puegnago, Rudiano, Sirmione, Toscolano Maderno, Vestone, Villa Carcina e in Valle Camonica. Questi i nuovi casi lombardi per provincia: 363 a Varese, 275 a Milano di cui 132 in città, 251 a Brescia, 234 a Como, 89 a Monza e Brianza, 80 a Bergamo, 55 a Lecco, 30 a Cremona, 27 a Pavia, 23 a Mantova, 13 a Lodi, 2 a Sondrio.

I nuovi contagi Comune per Comune

In provincia di Brescia si registrano nuovi contagi in 107 Comuni. Nel dettaglio: