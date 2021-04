Covid, 304 bresciani contagiati in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 1.967 i positivi in Lombardia, con 39 morti: in provincia di Brescia 304 nuovi casi, i contagi Comune per Comune

La curva è stabile, dopo una lunghissima discesa: i grafici, come sempre, a fondo pagina. Primo giorno di zona gialla, ma con una riflessione: i contagi sono bassi e gli ospedali si svuotano, come a gennaio; anche allora riaprimmo, ma le aperture di questi giorni (si spera) siano definitive. Forse sarebbe stato meglio aspettare ancora una settimana? Che ci salvi il caldo della primavera. E soprattutto il vaccino.

I numeri della pandemia

Intanto, i numeri: sono 304 i nuovi positivi in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore, 1.571 negli ultimi sette giorni con una media di 224 casi al giorno, in crescita dello 0,9% sui sette giorni (sabato era -3,9%, venerdì -0,4%, giovedì -10,8%) e in calo del 3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 124. Nella settimana dal 19 al 25 aprile (1.571 casi) contagi in calo del 16,3% rispetto alla settimana dal 12 al 18 (1.877 casi).

Meno evidente il calo nel resto della Lombardia, nello stesso periodo temporale: 13.898 i casi dal 19 al 25 aprile, -4,9% rispetto ai 14.606 dal 12 al 18. Nelle ultime 24 ore sono 1.967 i nuovi positivi, 13.898 negli ultimi sette giorni con una media di 1.985 casi al giorno, in crescita dell'1,3% sui sette giorni (sabato era -1,7%, venerdì -0,9%, giovedì -1,5%) e in calo dello 0,4% sui sette giorni precedenti.

4.496 pazienti Covid in ospedale

La Lombardia piange altri 39 morti, 398 nell'ultima settimana: non sono disponibili i dati specifici sulla provincia di Brescia. Buone notizie, ancora, dagli ospedali: nella sola giornata di domenica sono stati segnalati 165 ricoverati in meno; sono oltre 2mila in meno dal 12 aprile scorso. Ad oggi sono 4.496 i pazienti Covid nelle strutture ospedaliere lombarde, di cui 610 (il 13,57%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 107 Comuni. Nel dettaglio:

52 a Brescia,

12 a Edolo,

9 a Lumezzane,

8 a Leno, Mazzano,

7 a Sarezzo,

6 a Carpenedolo, Concesio, Quinzano, Vobarno,

5 a Chiari, Desenzano, Montichiari, Orzinuovi,

4 a Castrezzato, Gardone Valtrompia, Lonato, Mairano, Remedello, Torbole Casaglia, Villa Carcina,

3 a Calcinato, Calvagese, Cazzago San Martino, Manerbio, Nuvolera, Ospitaletto, Palazzolo, Rezzato, Rodengo Saiano, Verolavecchia, Vestone,

2 a Alfianello, Bagnolo Mella, Bagolino, Botticino, Calvisano, Capo di Ponte, Castenedolo, Erbusco, Malonno, Nave, Ono San Pietro, Padenghe, Pian Camuno, Pisogne, Pralboino, Prevalle, Sale Marasino, Salò, Sirmione, Vione,

1 a Agnosine, Azzano Mella, Bedizzole, Berzo Demo, Bienno, Bione, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Borno, Bovezzo, Breno, Capriolo, Castegnato, Castelmella, Casto, Cedegolo, Cellatica, Cividate Camuno, Collio, Cologne, Comezzano Cizzago, Gambara, Gianico, Gottolengo, Gussago, Iseo, Isorella, Maclodio, Marone, Moniga, Ome, Paratico, Paspardo, Passirano, Polaveno, Polpenazze, Poncarale, Pontoglio, Pozzolengo, Provaglio d'Iseo, Puegnago, Roccafranca, Roè Volciano, Rovato, San Gervasio, San Zeno, Serle, Sulzano, Tavernole sul Mella, Trenzano, Urago d'Oglio, Verolanuova, Villanuova.

