Covid: a Brescia oltre 300 nuovi casi e una vittima, i nuovi contagi Comune per Comune

L'epidemia non rallenta e corre veloce anche nel Bresciano: sono 309 i nuovi positivi registrati in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore, come non succedeva dai periodi più tragici della scorsa primavera. In tutta la regione sono quasi 5000 (4.956) a fronte di una diminuzione di tamponi processati rispetto ai giorni passati (32.749). Con una percentuale di positivi che sale sempre di più e tocca quota 15,1%.

E la pressione sugli ospedali non accenna a diminuire: 169 ricoverati in più tra venerdì e sabato, di cui 140 in buone condizioni (totale 2.153) e 29 in terapia intensiva (213). A Brescia i ricoverati sono tra 100 e 150. 51 i decessi in Lombardia, di cui uno è avvenuto nella nostra provincia: si tratta di una donna di 81 anni residente a Castelcovati.

Coronavirus in Lombardia: i casi per provincia

I nuovi casi per provincia: 2.306 a Milano (il 46,5% del totale) di cui 1.010 in città: seguono le province di Monza e Brianza con 625, Varese con 508, Brescia con 309, Pavia con 303, Mantova con 150, Cremona con 124, Lecco con 117, Como con 108, Lodi e Sondrio con 86, Bergamo con 57.

Questi i nuovi casi positivi in tutti i Comuni bresciani:

70 a Brescia, 14 a Montichiari, 12 a Desenzano, 11 a Rezzato, 9 a Chiari, 8 a Ospitaletto, 6 a Castenedolo, Concesio e Darfo Boario Terme, 5 a Castel Mella, Gavardo, Lonato del Garda, Pontevico e Puegnago, 4 a Botticino, Leno, Mazzano, Salò, Sirmione e Torbole Casaglia, 3 a Borgosatollo, Calvisano, Castrezzato, Gardone Val Trompia, Ghedi, Gussago, Lumezzane, Manerba del Garda, Montirone, Rodengo Saiano, San Zeno Naviglio e Travagliato, 2 a Bedizzole, Breno, Capriano del Colle, Carpenedolo, Casto, Cazzago San Martino, Ceto, Comezzano Cizzago, Edolo, Flero, Gianico, Gottolengo, Moniga del Garda, Nave, Passirano, Prevalle, Remedello, Roccafranca, Roè Volciano, Roncadelle, San Paolo, Sarezzo, Nuvolera, 1 a Agonisne, Barghe, Berzo Inferiore, Calcinato, Calvagese, Capriolo, Castelcovati, Cellatica, Cologne, Corzano, Dello, Erbusco, Lograto, Manerbio, Marcheno, Nuvolento, Idolo, Orzinuovi, Padenghe sul Garda, Paspardo, Pisogne, Polpenazze, Poncarale, Pozzolengo, Quinzano d'Oglio, Rovato, Sabbio Chiese, San Gervasio Bresciano, Serle, Sonico, Taversole Sul Mella, Tignale, Toscolano Maderno, Trenzano, Urago d'Oglio, Verolanuova, Vestone, Villa Cracina, Vobarno