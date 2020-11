Covid: 10 bresciani morti e 226 nuovi casi, i contagi Comune per Comune

La luce in fondo al tunnel arriva dagli ospedali, che stanno lentamente rifiatando: ma l'incubo resta, giorno dopo giorno, con tutta Italia che piange oltre 850 croci per coronavirus, quasi come nei mesi peggiori. E il dato, purtroppo, sarà ancora destinato a crescere (l'ultimo a salire, l'ultimo a scendere). Solo in Lombardia 186 decessi (totale 20.850) di cui ancora 10 in provincia di Brescia: 2 a Roè Volciano, uno a Brescia, Capriolo, Lumezzane, Ospitaletto, Provaglio d'Iseo, Salò, Toscolano Maderno e Vallio Terme.

Coronavirus: si allenta la pressione sugli ospedali

Come detto, è stabile se non in lieve calo la pressione sugli ospedali. Il saldo quotidiano è di 16 ricoverati in più, con 29 nuovi ingressi nei reparti ordinari ma 13 dimissioni dalle terapie intensive. Ma sono ancora tanti, ad oggi quasi 9.300 solo negli ospedali lombardi (34.577 in tutta Italia, di cui 3.816 in terapia intensiva).

In Lombardia 4.886 nuovi positivi (ma calano i tamponi)

In tutta la Lombardia sono 4.886 i nuovi positivi, a fronte di 31.033 tamponi processati per una percentuale pari al 15,7%, in lieve calo rispetto alla media degli ultimi giorni. I nuovi casi per provincia: 1.442 a Milano di cui 633 in città, 1.011 a Varese, 496 a Monza e Brianza, 428 a Como, 379 a Mantova, 239 a Pavia, 226 a Brescia, 128 a Bergamo, 115 a Lecco, 90 a Cremona, 78 a Lodi, 67 a Sondrio.

A Brescia 226 casi: i contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in poco meno di 90 Comuni. Nel dettaglio: