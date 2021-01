Coronavirus: a Brescia altri 350 casi in 24 ore, i nuovi contagi Comune per Comune

Resta stabile la curva bresciana del contagio: sono 350 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 2.060 i contagi nell'ultima settimana con una media di 294 contagi al giorno, in crescita dello 0,7% sui sette giorni ma in calo del 3,2% sui sette giorni precedenti. Più sensibile il calo a livello regionale: 1.375 i nuovi positivi in Lombardia nelle ultime 24 ore, 11.108 nell'ultima settimana per una media di 1.586 contagi al giorno, in calo del 2,1% sui sette giorni e addirittura del 7% sui sette giorni precedenti.

La situazione in Lombardia

Dopo due settimane in aumento, dal 3 al 16 gennaio, è tornato stabilmente negativo – almeno per ora – il saldo dei ricoveri in ospedale: questo significa che ogni giorno ci sono più uscite che nuovi ingressi. Sono 221 i ricoverati in meno dal 17 al 23 gennaio, 64 in meno nelle ultime 24 ore. Ad oggi comunque si contano ancora 3.833 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 405 (il 10,56%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

Morti e contagi per provincia

La triste conta dei morti per coronavirus si aggiorna di altre 44 croci: da quando tutto è cominciato, in Lombardia sono morte 26.666 persone (per dare un'idea dell'ordine di grandezza: più di tutti i residenti di Lumezzane, quasi quanto quelli di Montichiari o Desenzano). Come da prassi, nel weekend non sono disponibili i dati di domenica sui decessi bresciani. Questi i nuovi casi per provincia: 373 a Milano di cui 163 in città, 350 a Brescia, 127 a Como, 81 a Mantova, 71 a Cremona, 70 a Pavia, 64 a Varese, 62 a Bergamo, 50 a Lecco, 40 a Monza e Brianza, 34 a Sondrio, 20 a Lodi.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 125 Comuni. Nel dettaglio: