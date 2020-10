Incubo coronavirus: 237 casi a Brescia, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 237 i nuovi positivi in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore, come non succedeva dai periodi più bui dell'epidemia da coronavirus: in tutta la regione sono 4.912 a fronte di 36.963 tamponi processati, per una percentuale pari al 13,2%. Continua ad aumentare, inesorabile, il conto dei ricoverati in ospedale: 346 in più tra giovedì e venerdì, di cui 318 in buone condizioni (totale 2.013) e 28 in terapia intensiva (184). A Brescia i ricoverati sono tra 100 e 150.

Coronavirus in Lombardia: i casi per provincia

I nuovi casi per provincia: 2.399 a Milano (il 48,8% del totale) di cui 1.126 in città, 752 a Monza e Brianza, 301 a Varese, 237 a Brescia, 231 a Pavia, 206 a Como, 131 a Lecco, 122 a Bergamo, 108 a Lodi, 102 a Cremona, 87 a Mantova e 44 a Sondrio. Sono 477 le persone guarite o dimesse dall'ospedale (totale 88.536 dall'inizio dell'epidemia) e 7 i nuovi decessi lombardi (totale 17.159), nessuno in provincia di Brescia.

Tutti i Comuni bresciani con nuovi contagi

Questi i nuovi casi positivi in tutti i Comuni bresciani: