Covid: ancora 11 bresciani morti, i nuovi contagi Comune per Comune

La battaglia sarà lunga, lunghissima: con un rapporto positivi/tamponi (ma sul totale delle persone testate, e non i controlli ripetuti) che sfiora il 30%, 418 nuovi ricoverati e 630 decessi per Covid in Italia, di cui 140 in Lombardia, siamo ancora nel pieno della seconda ondata. La discesa è appena cominciata, ma ci vorranno pazienza, l'impegno di tutti e un po' di speranza. Anche la corsa al vaccino è sempre più vicina: ben oltre la Fase 3 ci sono le americane Pfizer e Moderna, con tecnologia Rna, la britannica Astrazeneca con tecnologia adenovirus, come il vaccino italiano (che però è ancora alla Fase 1), e il New Yorker riferisce che in Cina il vaccino sarebbe già stato somministrato a migliaia di persone, tra cui medici, operatori sanitari, militari e dirigenti di partito.

Coronavirus: gli ultimi aggiornamenti

In Lombardia sono 5.289 i casi positivi, a fronte di 32.862 tamponi processati tra domenica e lunedì – il solito, inevitabile, calo del weekend – per una percentuale pari al 16%, in calo rispetto agli ultimi giorni. Le buone notizie, stavolta, arrivano dagli ospedali: il saldo è di 64 posti letto che si sono liberati, di cui 60 nei reparti ordinari e 4 in terapia intensiva, ma ad oggi ci sono ancora 9.276 lombardi ricoverati in ospedale per coronavirus.

In sole 24 ore altri 140 morti, 11 a Brescia

Meno buone le notizie dal fronte dei decessi, con 140 croci (totale 20.664 dall'inizio dell'epidemia, in Italia oltre 50mila le accertate, e quasi 80mila le stime: il Covid-19 è stata la prima causa di morte nel 2020) di cui 11 in provincia di Brescia. I decessi bresciani: 2 in città, uno a Bione, Castegnato, Chiari, Comezzano Cizzago, Gussago, Nave, Rovato, Travagliato e Urago d'Oglio. Il più giovane aveva poco più di 50 anni, il più anziano 96.

I nuovi contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 1.604 a Milano di cui 576 in città, 848 a Varese, 842 a Como, 749 a Monza e Brianza, 405 a Brescia, 184 a Lecco, 165 a Bergamo, 138 a Lodi, 85 a Pavia, 63 a Cremona, 57 a Mantova, 33 a Sondrio. Nel Bresciano si contano nuovi casi in più di 110 Comuni. Nel dettaglio: