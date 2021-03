Covid, 510 contagiati e 17 bresciani morti: i paesi che piangono le vittime

Centoventi morti per Covid negli ultimi sette giorni, più di 400 nelle ultime tre settimane, altri 17 nelle ultime 24 ore: è la triste conta dei decessi che si aggiorna quotidianamente anche in provincia di Brescia. E dall'inizio di marzo è già arrivata a 421. L'ultimo bollettino conferma decessi a Brescia, Borgosatollo, Calcinato, Castelmella, Castenedolo, Comezzano Cizzago, Desenzano, Gussago, Lodrino, Poncarale, Sarezzo, Toscolano Maderno, Villa Carcina e Vobarno: il più giovane aveva soltanto 61 anni. In tutta la Lombardia altri 99 decessi per Covid, che portano il totale a 29.975, a un passo dalla soglia simbolica (e drammatica) dei 30mila morti.

Continua il calo della curva

Le buone notizie arrivano solo dalla curva dei contagi, che continua il suo lento declino: in fondo alla pagina, al solito, trovate tutti i grafici. Sono 510 i nuovi positivi in provincia di Brescia, 5.383 negli ultimi sette giorni con una media di 769 contagi al giorno: è in calo dell'1,8% sui sette giorni (domenica era -1%, sabato -2,6%, venerdì -2%) e del 2,8% sui sette giorni precedenti. E' in discesa anche la curva lombarda: 3.643 positivi in 24 ore, 30.210 negli ultimi sette giorni con una media di 4.316 casi al giorno, in calo dell'1,9% sui sette giorni e del 2,2% sui sette giorni precedenti.

Ospedali ancora in sofferenza

Ad oggi, sulla base dei dati a disposizione, il picco dei contagi sarebbe stato raggiunto il 7 marzo (7.340 in sette giorni) a Brescia e tra il 13 e il 17 nel resto della Lombardia. Resta alta l'incidenza, che dunque ci allontana dal ritorno in zona arancione: 429 nuovi casi in sette giorni ogni 100mila abitanti nella nostra provincia, 301 in Lombardia e 252 in Italia. Soffrono, ancora, gli ospedali. In 24 ore il saldo è 227 pazienti Covid in più rispetto al giorno precedente, al netto di decessi è dimissioni: ora sono più di 8mila i ricoverati per coronavirus negli ospedali della Lombardia, di cui 836 in gravi condizioni in terapia intensiva.

I contagi in provincia di Brescia

I nuovi casi per provincia: 907 a Milano, 512 a Varese, 510 a Brescia, 370 a Como, 283 a Mantova, 263 a Monza e Brianza, 203 a Pavia, 200 a Bergamo, 160 a Cremona, 64 a Lecco, 62 a Lodi, 25 a Sondrio. Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 127 Comuni. Questi i municipi dove nelle ultime 24 ore l'incremento è stato più significativo:

88 a Brescia,

14 a Calcinato e Gussago,

12 a Sarezzo,

13 a Desenzano del Garda,

11 a Montichiari, Palazzolo sull'Oglio e Travagliato,

10 a Lumezzane

9 a Castelmella e Gottolengo,

8 a Flero, Gavardo e Rezzato.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti