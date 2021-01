Coronavirus: a Brescia 219 nuovi casi e 9 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Rallentano i contagi, ma la triste conta dei morti non accenna a fermarsi. Nelle ultime 24 ore 104 decessi in Lombardia, 9 nel Bresciano.

La diminuzione dei contagi, seppur lenta, sembra ormai essere stabile in Lombardia, come nel Bresciano. Una notizia che induce a un cautissimo ottimismo, come il calo dei ricoveri. Purtroppo però non accenna a diminuire la conta delle vittime: nelle ultime 24 ore ben 104 decessi sono stati registrati nella nostra regione, di cui 9 nel Bresciano. I decessi sono avvenuti a Brescia (3 croci), Bedizzole, Mazzano (2 vittime), Montichiari, Borgosatollo e Salò. La più giovane delle vittime è una 69enne, la più anziana una donna di 103 anni: entrambe abitavano a brescia.

La situazione in Lombardia

In Lombardia, nella giornata di sabato, sono stati accertati 1.535 nuovi casi (434 in meno rispetto a venerdì), a fronte di 31.809 tamponi processati. Nel Bresciano i nuovi contagi sono stati 219: 141 in meno rispetto a venerdì quando erano 360 (mentre giovedì erano 436 e mercoledì 373).

Calano, come detto, i ricoveri sia in terapia intensiva (-10) che nei reparti ordinari (-80): in tutto nei nosocomi della regione ci sono 3.897 pazienti Covid (90 in meno rispetto a venerdì). Questi i nuovi casi per provincia: Milano 466, di cui 216 a Milano città; Bergamo 73; Brescia 219; Como 94; Cremona 29; Lecco 71; Lodi 48; Mantova 108;? Monza e Brianza 119; Pavia 107; Sondrio 53; Varese 96.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 90 Comuni. Nel dettaglio: