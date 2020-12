Coronavirus: a Brescia 281 casi e 8 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Stabili tamponi e contagi in Lombardia, anzi in lieve calo così come la percentuale tra positivi e test effettuati; tornano a svuotarsi (lentamente) gli ospedali dopo che tra martedì e mercoledì – non succedeva dal 22 novembre – il saldo tra ricoveri e dimissioni era tornato ad essere positivo. Un centinaio di casi in più a Brescia rispetto alla media degli ultimi giorni: la nostra provincia piange altre 8 vittime di Covid, il più giovane aveva solo 49 anni: le vittime, uomini e donne, abitavano a Pontevico, Pralboino, Calcinato, Gardone Valtrompia, Ospitaletto, Sirmione e in Valle Camonica.

La situazione in Lombardia

In tutta la regione sono ancora 98 le vittime, che portano il totale a 24.610: in Italia si è superata la soglia simbolica dei 70mila morti ufficiali. Negli ospedali lombardi si contano ancora 4.779 pazienti Covid, di cui 536 (l'11,21%) in gravi condizioni in terapia intensiva: il saldo di oggi è negativo di 51 unità, quindi sono più uscite che ingressi (ma non dimentichiamoci dei decessi, che spesso possono sfalsare questo dato).

Un appello per il Natale

Dagli esperti l'appello a un Natale nel rispetto delle regole anti-contagio, un ultimo sforzo. “Ho la sensazione che pagheremo un prezzo per questi giorni – scrive Paolo Spada su Pillole di Ottimismo – perché se tante persone hanno imparato a proteggere sé stesse e i propri cari, vedo che tante altre sono ancora troppo sprovvedute. Il momento è davvero speciale, l'occasione del Natale rischia di diventare l'ultima grande occasione che ha questo virus per segnare la nostra vita, più di quel che ha già fatto. Non glielo permettiamo, basta così, davvero”.

I nuovi contagi Comune per Comune

In Lombardia sono 2.153 i nuovi positivi, a fronte di 32.926 tamponi prcessati per una percentuale pari al 6,5%, in lieve calo rispetto alla media degli ultimi giorni. Questi i nuovi casi per provincia: 642 a Milano di cui 256 in città, 282 a Brescia, 245 a Varese, 177 a Mantova, 154 a Pavia, 140 a Como, 114 a Monza e Brianza, 85 a Bergamo, 77 a Sondrio, 67 a Lodi, 43 a Lecco. Nel Bresciano si registrano contagi in oltre 100 Comuni. Nel dettaglio: